חברת אל על עדכנה את נוסעיה כי בעקבות המגבלות על פעילות נתב"ג ובהתאם להנחיות פיקוד העורף היא מבטלת טיסות גם בשבוע הבא

על פי הערכות מדובר בכ-25 אלף כרטיסי טיסה שבוטלו ליעדים: טביליסי, בודפשט, ציריך, ברצלונה, בלגרד, ברלין, בוסטון, בטומי, פורט לודרדייל, פרנקפורט, הרקליון, קרקוב, לרנקה, לונדון לוטון, ליון, מרסיי, בוקרשט, פראג, קישינב, סלוניקי, סופיה, זלצבורג, פודגוריצה, טירנה, טיווט, ונציה, וינה ופאפוס.

"בשלב זה, עקב המגבלות, לא ניתן להציע טיסות חלופיות ללקוחות שטיסותיהם אלו בוטלו. החברה מאפשרת החזר כספי מלא או שובר זיכוי למימוש בטיסות אל על", נמסר מטעם החברה.

בגזרת החברות הישראליות ישראייר ביטלה את הטיסות הסדירות עד ה-12 באפריל וארקיע סגרו את הטיסות עד ה-28 במרץ.

מוקדם יותר הודיעה חברת יונייטד איירליינס כי לא תשוב לפעילות בישראל לפני אמצע חודש יוני. מדובר בצעד חריג אל מול החברות האמריקניות האחרות. אמריקן איירליינס דחתה טיסות עד 23 במרץ לפי שעה ודלתא אייליינס עד ל-1 באפריל.