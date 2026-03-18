שר החינוך יואב קיש הציג היום (רביעי) את מתווה היבחנות לבגרויות המותאם למצב הלחימה, המיועד לתת מענה לפגיעה ברציפות הלמידה ובמצבם הרגשי של התלמידים.

במסגרת המתווה הוחלט על הפחתה של כ-20% מהחומר הנלמד בכל מקצוע, שתתבצע באמצעות הרחבת אפשרויות הבחירה בבחינות עצמן. בנוסף, כלל התלמידים יזכו לתוספת זמן של כ-15% בכל בחינות הבגרות.

שינוי משמעותי נוסף נוגע לבחינות בעל פה מסוג "אווטאר" באנגלית, עברית וערבית, שלא יתקיימו כסדרן והציון בהן ייקבע על בסיס הערכה פנימית של צוותי ההוראה בבתי הספר. כמו כן, בחינות ההסמכה לטכנאים והנדסאים יידחו למועד מאוחר יותר במטרה להקל על העומס הלימודי.

פירוט ההתאמות המדויק לכל מקצוע צפוי להתפרסם עד יום שלישי הבא, כדי לאפשר לתלמידים להיערך לחופשת הפסח בצורה ממוקדת.

קיש הדגיש כי האחריות של המערכת היא לוודא שהיא מתאימה את עצמה לתלמידים ולא להפך. לדבריו, המשרד מקיים שיח שוטף עם מועצת התלמידים, הנהגת ההורים והמוסדות להשכלה גבוהה, וככל שלא תתאפשר חזרה ללמידה פרונטלית בבתי הספר לאחר חג הפסח, יורחב מעגל ההקלות והמתווה כולו ייבחן מחדש, כולל אפשרות לדחיית מועדי הבחינות.