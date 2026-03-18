ראשי קהילת המודיעין האמריקנית, בהם ראשי ה-FBI וה-CIA, הופיעו היום (רביעי) בוועדת המודיעין בסנאט והציגו הערכות אסטרטגיות למצב הביטחוני הגלובלי.

לפי נתוני המודיעין, מספר הטילים בעולם המסוגלים לפגוע ישירות בשטח ארצות הברית צפוי לגדול בצורה דרמטית ליותר מ-16,000 עד שנת 2035, זאת לעומת נתון מוערך של כ-3,000 טילים כיום.

במהלך השימוע, התייחסה מנהלת המודיעין הלאומי, טולסי גבארד, למצבה של איראן לאחר חודשי הלחימה.

לדבריה, קהילת המודיעין מעריכה כי המשטר האיראני אמנם נותר על כנו, אך ספג מכה אנושה ליכולותיו המבצעיות. "מעמדה האסטרטגית של איראן נפגע משמעותית, ויכולתה להקרין עוצמה מחוץ לגבולותיה נפגעה", ציינה גבארד. היא הוסיפה כי במידה והמשטר ישרוד את הטלטלה הנוכחית, הוא יזדקק לשנים ארוכות כדי לשקם את מערכי הטילים והכטב"מים שספגו פגיעות קשות.

נתון מרכזי שנחשף בשימוע נוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. גבארד ציינה כי מערכי העשרת האורניום של איראן נהרסו לחלוטין במהלך המלחמה בחודש יוני האחרון, וכי נכון לעת זו אין כל ראיות לכך שאיראן מנסה לשקם את היכולות הללו.

עם זאת, במודיעין האמריקני מבהירים כי למרות הפגיעה הקשה, איראן ושלוחיה עדיין מחזיקים ביכולת לתקוף אינטרסים של ארה"ב ובעלות בריתה ברחבי המזרח התיכון.