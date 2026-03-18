איתור, זיהוי וחיסול | הצצה לפעילות יחידת האיסוף נגד חיזבאללה צילום: דובר צה"ל יחידת האיסוף 869 פועלת בפיקוד אוגדה 91 במרחב דרום לבנון, כחלק ממשימת ההגנה הקדמית היחידה אחראית על איסוף מודיעין מדויק לתקיפות צה"ל במרחב והכוונת אש לכוחות האוגדה המשתתפים בפעילות הקרקעית הממוקדת. מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי', לוחמי היחידה איתרו וחיסלו עשרות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, והשמידו עשרות תשתיות טרור בהן אוחסנו מצבורי אמצעי לחימה, עמדות נ"ט, עמדות תצפית ופירים תת-קרקעיים. בנוסף, זיהו כוחות היחידה שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה חמושים במרחב בנת ג'בל. לאחר מעקב רציף וסגירת מעגל מהירה, המחבלים הותקפו וחוסלו.

