הרב לנדו לבחורי הישיבה צילום: באדיבות המצלם

הרב דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה, נשא אמש בישיבה בבני ברק דברי חיזוק לרגל סיום זמן החורף.

בדבריו הוא הדגיש את תפקידה המגן של לימוד התורה ומתח ביקורת על אלה המנסים לצמצם את פעילות הישיבות.

"ברוך השם עולם התורה פורח, אלפים רבים עוסקים בתורה, למרות הקשיים, למרות הגזרות, למרות המלחמות", אמר הרב לנדו.

"אין ספק כי התורה היא זו שמגינה. על פי דרך הטבע אין שום הבנה איך זוכים לכל הניסים שמתרחשים לנגד עינינו".

הרב הוסיף ביקורת חריפה: "רע מאוד שישנם כאלו שמצרים את צעדיהם של לומדי התורה, וכי מה הם רוצים? לפעור חור בספינה בה נמצאים?"

בהמשך דבריו, הרב לנדו קרא לתלמידים לא לחיות בפחד. "צריך לדעת דבר עיקרי, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהוא משגיח עלינו ושומר עלינו. כמובן שחייבים להיזהר ולהישמר מפגעים רעים, אבל אנחנו בידי שמים, ולכן אין שום סיבה לחיות בפחדים וחששות", הוא אמר.

הרב התייחס גם לימי בין הזמנים המתקרבים והדגיש את חשיבות המשך הלימוד. "כעת עומדים לשוב לבתים לימי בין הזמנים, שמטבעם הם ימי רפיון בלימוד התורה. מי שהוא בן ישיבה לא יכול להתנתק מהתורה, גם בבין הזמנים", הוא אמר.

"בימים כאלו שצריכים הרבה רחמי שמים, החובה להרבות בלימוד התורה היא כפולה ומכופלת, שלא יעבור חלילה אפילו יום אחד בלי כמה שעות של לימוד התורה ברציפות ובשקיעות".