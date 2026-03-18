שגרירות ארצות הברית בהאג פרסמה התרעה ביטחונית לאזרחיה השוהים בהולנד, על רקע שורת פיצוצים שאירעו לאחרונה במדינה ובערים מרכזיות נוספות באירופה.

ההתרעה פורסמה בעקבות רצף תקיפות ממוקדות נגד מוסדות יהודיים, בהם בתי כנסת ובתי ספר, לצד פיצוצים שאירעו בשכונת העסקים זאודאס שבאמסטרדם.

בהודעת השגרירות הוזהרו אזרחים אמריקניים מפני סיכון מתמשך מצד ארגוני טרור, ונקראו לגלות ערנות גבוהה. "ארגוני טרור ממשיכים לתכנן תקיפות אפשריות בהולנד", נכתב בהודעה.

רשימת המוקדים המועדים לתקיפות כוללת אתרי תיירות, תחנות תחבורה, מרכזי קניות, בתי מלון, מסעדות, בתי כנסת, פארקים ומוסדות חינוך.

בנוסף לאיום הטרור, ההתרעה מתייחסת לאפשרות של התפרעויות או הפגנות אלימות במוקדים מרכזיים, לרבות באזור הקונסוליה האמריקנית באמסטרדם. הרשויות האמריקניות קוראות לאזרחיהן לעקוב אחר אמצעי התקשורת המקומיים ולשנות את תוכניות הנסיעה במידת הצורך.

ההסלמה מגיעה לאחר סדרת אירועים חריגים בשבועות האחרונים. בתשעה במרץ נטל ארגון "חרכת אשאב א-ימין אלאסלאמיה" אחריות לפיצוץ בבית ספר יהודי באמסטרדם.

ימים ספורים אחר כך, הארגון נטל אחריות גם להצתת בית כנסת ברוטרדם וכן לפיצוץ מחוץ למרכז משרדים בשכונת זאודאס. למרות הנזק, לא דווח על נפגעים באירועים אלו.

על פי הדיווחים, הרקע לפיצוצים הוא מחאה על המלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן. מסרי הקבוצה כללו אזהרות מפורשות כמו "שמרו מרחק מנכסים אמריקניים וציוניים".

פרסום ההתרעה בהולנד תואם את האזהרה הביטחונית העולמית של משרד החוץ האמריקני, המצביעה על מגמה רחבה של פגיעה במוסדות יהודיים ברחבי אירופה.