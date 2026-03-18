הרב אלי סדן ראש מוסדות 'בני דוד' וזוכה פרס ישראל, שלח מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ בדרישה לא לאפשר שירות נשים ברק"מ (רכב קרבי משוריין) יחד עם לוחמים גברים.

את המכתב פתח הרב בתודה והערכה על הישגי המלחמה עד כה, אך ציין בעיה המחייבת פתרון מיידי. "ברכבי הרק"מ משבצים גם פרמדיקיות או נהגות, מה שמחייב שבהמשך הלחימה הם ישנים ביחד, ומסתתרים במגננות או באתרים צפופים".

לדבריו, המצב נוגד את פקודת השירות המשותף וגורם לתקלות מוסריות קשות "לא הייתי משתמש בביטויים חריפים אלו לולא שהגיעו אלי ידיעות ברורות בעניין. וכמובן, כל זה פוגע במבצעיות של הלוחמים".

הרב סדן גם הציע פתרון. "לפי מה שידוע לי בוודאות יש לצה"ל מספיק פרמדיקים ונהגים גברים, ומה שחסר אפשר להשלים על ידי גיוס מילואים מתאים".

בסוף מכתבו ביקש הרב סדן לשנות את השיבוצים מתוך זעקת הלוחמים העולה מן השטח: "אני מבקש מתוך זעקה גדולה שעולה מהשטח מחיילים שאינם רוצים להיות במצבים אלה, להורות על שינוי מיידי של השיבוצים, תוך שמירה והקפדה על עקרונות השירות המשותף. אמנם זו היא שעת מלחמה, אך דווקא לכן צריך להקפיד שתהיה מלחמה באופן הראוי והמתאים לצבא ההגנה לישראל ולקדושת החיים היהודים, ודווקא באופן הזה נזכה שהקב"ה יעזור לנו להכריע את אויבינו באופן מוחלט. אנא, לא לדחות טיפול נמרץ בעניין, ושוב תודה".

המכתב נשלח על רקע מכתב ששלח השבוע הרב סדן לתלמידיו, אליו הצטרפו עשרות ראשי ישיבות ומכינות קד"צ, בו נכתב כי שילוב הלוחמות מנוגד להלכה ולפקודת השירות המשותף של המטכ"ל. במכתב הסבירו הרבנים כי אסור באופן מוחלט לשתף פעולה עם "החולשה המוסרית הזאת", ודרשו לשמור על קדושת הצבא והלוחמים.

פורום נשות לוחמים למען קדושת המחנה בארגון חותם הגיב למכתב של עשרות הרבנים: "המכתב מעיד כ-1000 עדים על המצב החמור בשטח, לפיו אין כיום שום גורם שאחראי על קדושת המחנה בצה"ל, ואין מי שיעמוד מול האג'נדה הרדיקלית של יוהל"ם לעירבוב המינים בכל יחידות הצבא. הדבר גורר פגיעה חמורה ביכולת של שומרי מצוות לשרת כהלכה ועוד בימים בהם המערכת מתיימרת להטיף על גיוס חרדים. אנו קוראות לשר הביטחון ישראל כ"ץ מהליכוד למנות גורם אחראי בצה"ל שידאג לשומרי מצוות ולקדושת המחנה כהלכה בצה"ל כצבא יהודי".