מליאת הכנסת קיימה היום דיון בהצעה לסדר שהגיש חבר הכנסת אוריאל בוסו בנושא שריפת בית הכנסת "בן איש חי" ברמלה בתחילת השבוע.

בסיום הדיון הוחלט להעביר את המשך הטיפול בנושא לוועדת הביטחון הלאומי, לאחר שתשובת הממשלה לא סיפקה את חבר הכנסת המציע.

בוסו תיאר את האירוע ואמר: "התמונות מזעזעות כשמסתכלים על מה שקרה שם לספרים, לכיסאות". עוד הוסיף: "הצעה לסדר כזו צריכה לעלות במדינה יהודית מדין מחאה, מדין כאב כשהתורה נשרפת ומקום הקודש נשרף". השרה מאי גולן השיבה בשם הממשלה וציינה: "אין לתאר תחושה של אדם שעומד בבית כנסת ורואה אותו שרוף עם הספרים, זה כאב עצום".

לפי תשובת הממשלה, הדיווח על השריפה התקבל בשעה 02:31 ב-15 במרץ. כוחות משטרה וכיבוי אש הגיעו למקום, חילצו שישה ספרי תורה ללא נזק והשיגו שליטה על האש בתוך כ-20 דקות. מחשד ראשוני עולה כי ייתכן שמדובר בהצתה, והחקירה נמשכת. בשל רגישות המקרה הועבר דיווח לשב"כ מחשש לרקע לאומני.