הרמטכ"ל, אייל זמיר, ביקר היום (שלישי') בפיקוד המרכז יחד עם מפקד הפיקוד אלוף אבי בלוט. במהלך הביקור קיים הרמטכ"ל הערכת מצב ושוחח עם הלוחמים והמפקדים על האתגרים המבצעיים בגזרה בצל המערכה הרב-זירתית ההיסטורית מול איראן ושלוחיה.

זמיר שיבח את פעילות הכוחות באיו"ש וציין כי כמות אירועי הטרור בשנה האחרונה היא מהנמוכות שידעה הגזרה, הודות לפעילות התקפית רציפה. "כמות אירועי הטרור בשנה האחרונה היא מהנמוכות שידענו, וזאת הודות לפעילות ההתקפית והמקצועית שנעשית כאן. עם זאת, טבעו של הטרור הוא שהוא יכול להכות בכל רגע, ולכן הציווי הראשון שלכם הוא להמשיך לשמור על דריכות גבוהה, הגנה חזקה על ההתיישבות והמשך מלחמה נחושה ובלתי מתפשרת בטרור".

עם זאת, הרמטכ"ל בחר להקדיש חלק ניכר מדבריו לביקורת חריפה על אירועי האלימות מצד גורמים קיצוניים ביהודה ושומרון.

"בתקופה האחרונה חלה עלייה באירועי הפשיעה הלאומנית, כשחלק מהם מכוונים ישירות נגד חיילינו. לא ייתכן שבעת מלחמה צה"ל נאלץ להתמודד גם עם מיעוט מאיים מבית", אמר זמיר.

הוא הדגיש כי מדובר בפורעים המסכנים את היציבות הביטחונית ויוצרים נזק אסטרטגי למאמצי הצבא, וקרא לכלל הגורמים במדינה לצאת נגד התופעה ולגנותה.

בסיום דבריו חיזק הרמטכ"ל את מפקדי החטיבות והאוגדות אל מול ההתקפות האישיות נגדם בשיח הציבורי. "אין מקום להסתה נגד מפקדים שפועלים יום-יום למיגור הטרור. אתם פועלים בתנאים מורכבים למען ביטחון ישראל ואני עומד מאחוריכם".