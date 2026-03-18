הכנסת דחתה היום הצעה של חבר הכנסת יואב בן צור (ש"ס) להעביר לדיון בוועדת החוץ והביטחון נושא הנוגע למניעה של עצור חרדי לשמוע את קריאת פרשת זכור.

ההצבעה הסתיימה בתוצאות שוויוניות - שניים בעד, שניים נגד ושניים נמנעים - ולכן ההצעה הוסרה מסדר היום.

בן צור העלה את הנושא בהצעה לסדר היום שכותרתה "שוב מתברר שהצבא לא דואג ולא מעניק צורכי דת".

בדבריו הוא התייחס למצב הביטחוני הכללי והזכיר את בני הזוג שנהרגו בפגיעת הטיל האיראני ברמת גן. "ברגעים אלו ליבנו ומחשבותינו עם משפחת בני הזוג שנרצחו אמש בביתם", הוא אמר. "זוהי תזכורת חשובה לכולנו לדאוג לשכנים בני הגיל השלישי, שההתמודדות עם המלחמה קשה עבורם".

השרה מאי גולן השיבה בשם שר הביטחון והדגישה שני עקרונות מרכזיים: המחויבות העמוקה לערך כבוד האדם, והיחס השוויוני והמכבד לכל בני הדתות המשרתים בצבא.

לגבי המקרה הספציפי, היא הבהירה כי מטעמי צנעת הפרט אינה יכולה לפרט את נסיבות הכליאה, אך הוסיפה שתי נקודות מרכזיות.

"מבדיקת העובדות עולה כי הכלוא לא פנה לשמיעת תפילת זכור. אילו היה פונה, רב הכלא היה נותן לכך פתרון הלכתי", אמרה גולן. היא הסבירה כי באגף ההפרדה בכלא הצבאי שוהים כלואים יחידים המצויים בהשגחה בשל התנהגות מסכנת, ומטעמי אבטחה וביטחון לא ניתן לאפשר תפילה במניין, אך ניתן לקיים תפילה יחידנית. לצורך כך ניתן חומש לכלואים בהתאם לבקשה.

גולן הדגישה כי בפלוגות הכליאה הרגילות קיים בית כנסת גדול ומפואר עם מגוון רחב של ספרי תורה וספרי דת, וכי גורמי הכליאה בצה"ל ימשיכו לפעול באחריות ובמקצועיות תוך מתן מענה ראוי ומכבד לצורכי הדת של כלל הכלואים.

בסיום הדיון ביקש בן צור להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוץ והביטחון, אך כאמור ההצבעה הסתיימה בתיקו והצעתו נדחתה.