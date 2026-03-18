תושבי העיירה ארסיס-סור-אוב בצרפת צפויים ללכת לקלפיות ביום ראשון הקרוב כדי לבחור את ראש העיירה לשנים הקרובות, כאשר שני המועמדים המרכזיים הם צ'ארלס היטלר ואנטואן רנו-זלינסקי. הבחירות המקומיות משכו תשומת לב חריגה בשל שמות המשפחה של המתמודדים.

המרוץ בין המועמדים מעורר עניין רב בצרפת ומחוצה לה, בעיקר בשל הזיקה האסוציאטיבית לשמותיהם. בראיון לרשת BBC אמר צ'ארלס היטלר כי הסיקור התקשורתי חרג מכל פרופורציה.

"זה השתגע לחלוטין. כל חיי שמעתי מדי פעם בדיחות על שמי. לפעמים אנשים ציירו שפמים על כרזות הבחירות שלי. זה אף פעם לא היה עניין גדול. אבל עכשיו זה יצא משליטה. ראיתי מאמרים באינטרנט בהם כתוב כי 37 אחוזים מתושבי ארסיס-סור-אוב הם היטלריסטים. אשתי דומעת מכך. אם אנשים היו מדברים על העיר ועל המדיניות שלנו, זה היה דבר אחד. אבל כל מה שמעניין אותם זה באמת זה השמות שלנו", אמר צ'ארלס היטלר.

הדיון הציבורי סביב הבחירות הוביל גם לגל תגובות ברשתות החברתיות, כאשר משתמשים רבים פרסמו תכנים הומוריסטיים והשוו בין הבחירה המקומית לבין דמויות בינלאומיות מוכרות. שני המועמדים מייצגים תנועות ימין בצרפת, כאשר היטלר עומד בראש רשימה ימנית-מרכזית, וזלינסקי מייצג תנועה ימנית קיצונית.

גם אנטואן רנו-זלינסקי התייחס לשיח סביב שמות המשפחה ואמר כי אינו מתרגש מהעניין, למרות ההד הציבורי.

"אנשים שואלים אותי לעתים קרובות אם אני קרוב משפחה של זלנסקי. אני נאלץ לענות בשלילה. ביום ראשון התחלתי לראות הודעות על השמות שלנו מסתובבות ברשת X וחשבתי שזו סתם בדיחה טיפשית. אבל בהדרגה הבנתי שכולם מדברים עלינו. אני יכול להבין למה אנשים מוצאים את זה משעשע. באופן אישי, זה לא מצחיק אותי, אבל גם לא מפריע לי. היה עדיף אם אנשים היו מדברים על ארסיס מסיבות אחרות, אבל לפחות אנחנו על המפה", אמר זלינסקי.