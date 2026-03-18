מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק להארכת תוקפו של חוק השירות הלאומי-אזרחי המסדיר מסלולי שירות חלופי לשירות צבאי עבור בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים.

42 חברי כנסת תמכו בהצעה, לעומת 34 שהתנגדו. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שתכין אותה לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת החוק מבקשת להאריך את תוקף החוק עד יום 31 באוגוסט 2026 (י"ח באלול התשפ"ו). החוק מסדיר את מסלולי השירות החלופי לשירות צבאי עבור מיועדים לשירות ביטחון שהם בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כדי להבטיח את האפשרות של המשך הפניה רציפה של משרתים למסלול השירות הלאומי-אזרחי עד לסיום גיבושו של מתווה הגיוס הכללי, מוצע בהצעת חוק זו לדחות את תאריך הפקיעה של החוק עד יום 31 באוגוסט 2026."

ההארכה נועדה לאפשר המשך פעילות המסלול עד לגיבוש מתווה גיוס כללי חדש.