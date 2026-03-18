אירוע אבטחת מידע חמור נרשם הבוקר (רביעי) במשכן הכנסת: גורמים עוינים, ככל הנראה מחו"ל, ניסו לפרוץ למכשיר הטלפון הנייד של חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.

ח"כ הלוי, המשמש כחבר בוועדת החוץ והביטחון החשופה למידע רגיש ומסווג, קיבל למכשירו מספר הודעות וואטסאפ שכללו קישורים להצטרפות לשיחת "זום". כדי להגביר את אמינות הפנייה, השתמשו הפורצים בתמונת הפרופיל של איילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי.

הלוי זיהה מיד כי מדובר בפנייה חריגה ומחשידה ולא פתח את הקישורים המצורפים, ובכך מנע השתלת תוכנות ריגול או שאיבת מידע אישי וביטחוני ממכשירו.

מיד לאחר האירוע, פנה חבר הכנסת למערך הסייבר של משכן הכנסת, שפתח בבדיקה מקיפה כדי לאתר את מקור ההודעות ולבחון האם מדובר בחלק ממתקפה רחבה יותר נגד נבחרי ציבור.

בתגובה לניסיון הפריצה מסר חבר הכנסת עמית הלוי: "גם אם היו מצליחים לפרוץ הם היו מתאכזבים. את מה שהם היו רוצים לגלות הם יגלו בימים הקרובים, אבל על בשרם. החומר הביטחוני היחיד שהיו מוצאים הוא דברי החיזוק שלי לחיילי צה"ל שיצליחו במשימה ההיסטורית להשמיד את משטר הרשע הזה מעל פני האדמה".