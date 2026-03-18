חננאל גז, שחייו ניצלו בפיגוע בו נרצחה אשתו צאלה הי"ד כשהייתה בדרכה לחדר הלידה, נישא לבחירת ליבו מעיין.

הפיגוע הרצחני גבה גם את חיי בנו, רביד הי"ד, שנולד בניתוח חירום. לאחר הפיגוע, נאבק התינוק על חייו במשך שבועיים בפגייה, אך בסופו של דבר נפטר מפצעיו.

הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפ,ת בירך תחת החופה: "החתונה הזאת זו הוכחה שעם ישראל חי. 'אַל תִּשְׂמְחִי אֹיַבְתִּי לִי כִּי נָפַלְתִּי קָמְתִּי כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ ה' אוֹר לִי'. רואים את עם ישראל חי שמח אחרי המכה הכואבת שהייתה שנה שעברה. אנחנו רואים איך עם ישראל הולך ומתגבר וצומח. אין דבר שמחזק יותר מהחתונה הזאת. חתונה שנותנת תקווה לכולם. לא שברו אותנו אלפי שנים, לא ישברו אותנו עכשיו. אנחנו קמנו ונתעודד. זה מה שיקרה".

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן בירך: "בערב הזה עם ישראל בונה קומה חדשה של חיים, אויבינו בוחרים במוות ובחושך - אנחנו בוחרים בחיים ובאור. חננאל ומעיין , אתם מוסיפים הערב אור לא רק לכם, אתם מאירים את כל העולם - והאור תמיד ינצח. מאחל לכם שתרווה האהבה בביתכם, בניין עדי עד אישי ובניין עדי עד לאומי".