קוואבנה דבוניש, בת 27 מקארדיף, זוכתה בבית המשפט מהבעת תמיכה בארגון אסור, לאחר שטענה בהפגנה כי "חמאס לוחם למען החירות".

דבוניש נאמה בפני מאות מפגינים פרו-פלסטינים שהתקבצו בכיכר המרכזית בקארדיף בנובמבר 2023. במהלך נאומה אמרה דבוניש כי "לעולם לא הייתי מגנה את התנגדותם של הפלסטינים, משום שהתנגדותם נובעת מהכיבוש. אז אם אתם רוצים לדבר על אלימות, אם אתם רוצים לדבר על זוועות, אז הפנו אצבע מאשימה לעבר מדינת ישראל. נמאס לי שאומרים לי לגנות את חמאס, כשחמאס נלחם למען החופש, חמאס נלחם למען העם".

בבית המשפט טענה עורכת דינה של דבוניש, קייט אוריילי, כי "מרשתי הואשמה בעבירת טרור משום שאמרה 21 מילים. כל מה שהיא עשתה היה למעשה להתייחס לעובדה שהם נלחמים במלחמה, וזה מה שהם אכן עושים".

היא טענה בפני חבר המושבעים "אינני תמוכת בחמאס. התייחסתי אליהם כייצוג הידוע ביותר של ההתנגדות הפלסטינית. אני לא תומכת בחמאס, אני תומכת בשחרור העם הפלסטיני".

השופט מרטין פיקטון אמר לחבר המושבעים כי עליהם לוודא שדבוניש יודעת כי היא הביעה תמיכה בקבוצה האסורה על פי החוק הבריטי, וכי קיים סיכון שאדם ששומע את דבריה יקבל עידוד לתמוך בארגון הטרור.

למרות זאת, החליט חבר המושבעים לזכות את דבוניש פה אחד מהבעת תמיכה בארגון אסור, בטענה כי דבריה לא היוו תמיכה ברורה בארגון הטרור הפלסטיני.