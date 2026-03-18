נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ביקרו הערב (רביעי) בבית החולים התת-קרקעי לשעת חירום במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים.

את הנשיא אירח המנכ"ל, פרופ' עופר מרין, שהציג בפניו את קומות האשפוז הממוגנות שהוקמו בתוך 24 שעות בלבד מרגע תחילת מבצע "שאגת הארי", ובהן מאושפזים כעת מאות מטופלים המקבלים מענה רפואי מלא הרחק מאיום הטילים.

במהלך הסיור שוחחו הנשיא ורעייתו עם המטופלים ועם הצוותים במחלקות השונות. הנשיא הרצוג ציין בהתרגשות כי למרות שירושלים מתמודדת עם אזעקות ושיגורים, העבודה מתחת לפני הקרקע נמשכת באחריות ובמקצועיות ללא פשרות. "אני מודה לכל הצוותים הרפואיים על המחויבות הבלתי מתפשרת. אזרחי ישראל נמצאים בידיים הטובות ביותר שיש", אמר הנשיא. רעייתו מיכל הוסיפה ושבחה את האווירה החיובית והמפרגנת השוררת בין אנשי הצוות למרות הלחץ הכבד.

פרופ' עופר מרין הודה לנשיא על הביקור וציין כי בית החולים התת-קרקעי הוא דוגמה ומופת להתגייסות העובדים מכלל הסקטורים. לדבריו, ההיערכות הממושכת הוכיחה את עצמה ואפשרה להבטיח רצף תפקודי ובטיחות מקסימלית למטופלים ולמלווים כאחד, מעל ומתחת לקרקע, גם בימי הלחימה המורכבים.