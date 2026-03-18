תיעוד מרחובות שכונת בורו פארק בברוקלין, שהועלה לחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) של ערוץ חדשות ניו יורקי, הפך ביממה האחרונה למוקד של "קידוש השם" עולמי.

בסרטון נראה רוכב אופניים שאינו יהודי שנפגע באורח קשה לאחר שנדרס על ידי משאית. מתנדב "הצלה" שהיה בסמוך החל מיד בביצוע פעולות החייאה אינטנסיביות.

תיעוד קשה:

בתוך שניות ספורות בלבד, נראים בתיעוד מתנדבים חרדים נוספים הנוהרים למקום עם ציוד רפואי מתקדם כאשר כולם מופעלים על בסיס התנדבותי. בבית החולים קבעו הרופאים את מותו של הגבר שנדרס.

התיעוד עורר סקרנות רבה בקרב גולשים שאינם מכירים את פעילות ההתנדבות. אחד הגולשים תהה: "שאלה טיפשית ממי שאינו ניו-יורקי: האם 'הצלה' מטפלים גם במטופלים שאינם יהודים?"

התגובות לא איחרו לבוא, והן הציגו באור חיובי במיוחד את הקהילה היהודית: "הם מטפלים בכל אחד ללא קשר לגזע או דת. הם שירות חירום התנדבותי שממומן מתרומות הקהילה היהודית, והם באמת האנשים הכי חסרי אנוכיות ואדיבים שיש. הם יעזבו הכל ברגע כדי להציל את חייך".

גולש נוסף הוסיף בהתרגשות: "עבודה מדהימה של עשרות מתנדבים יהודים שמנסים להציל חיים של זר מוחלט. כל הציוד והאמבולנסים שולמו מתרומות יהודיות. כך נראית גאווה אמריקאית".

התגובות לסרטון הדגישו את התרומה הייחודית של הקהילה החרדית למרקם החיים בניו יורק. גולשים ציינו בחיוב את העובדה שמדובר בשירות חינמי לחלוטין, בניגוד לשירותי האמבולנס הפרטיים בארה"ב.

"תצוגה נהדרת של ערכים יהודיים. זה מה שהופך את ניו יורק לעיר נהדרת", נכתב באחת התגובות לפוסט שזכה לאלפי סימוני לייק.