הזמר הראל סקעת משחרר היום (שני) סינגל חדש בשם "אמונה שבורה". השיר נולד מתוך שיתוף פעולה עם שלום מיכאלשווילי, שכתב והלחין את היצירה יחד עם עומרי קסטן ואור מילשטוק.

השיר עוסק בהתמודדות עם חוסר היציבות של התקופה האחרונה וברגעים שבהם האמונה נסדקת אל מול המציאות. בטקסט החשוף פונה סקעת בבקשה: "בוא תלמד אותי איך להגיד מה כואב לי, תן לי עוד מילים שירפאו אצלי".

עם השקת השיר, שיתף סקעת בתחושות שהובילו ליצירתו: "לפי הקבלה חודש ניסן מסמל גאולה והתחדשות, ואילו המלחמה מסמלת שבר, אתגר וספק. לאחרונה אני מרגיש שאני מנסה להיאחז בדברים שכבר לא מרגישים יציבים, כאילו משהו נסדק ואני עוד לא יודע איך לקרוא לזה".

הוא הוסיף כי השיר הוא "תפילה קטנה שביקשתי לשיר על הרגע הזה ועל הרצון למצוא את הכוח להמשיך להאמין בכל זאת".

מילות השיר "אמונה שבורה":

"באמונה שבורה באתי נקי עד אליך / איך הפחד שוב עוד משנה צורה, עד שתחזור לי השמש / שקט, זמן לתפילה חדשה... קח מעליי שקרים שאספתי בדרך / הדלת סגרתי אני בפניי / הלוואי שאפסיק כבר לחיות לי בערך / המלך שמשקר לעצמו".