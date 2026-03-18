מטח חריג של חיזבאללה מלבנון: אזעקות הופעלו הערב (רביעי) בגליל, בשפלה ובעוטף עזה לאחר ירי של חיזבאללה מלבנון. מדובר בפעם הראשונה במלחמה שחיזבאללה ירה טיל ארוך טווח לעבר אזור העוטף.

רקטה אחת נפלה בקרית שמונה. לאורך כל הערב הופעלו אזעקות באזורים שונים בעקבות ירי מאיראן ומלבנון. בכל המקרים לא היו נפגעים.

בכאן חדשות פורסם כי יותר מ-400 מהטילים ששוגרו מאיראן לשטח ישראל מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי" הם טילים מתפזרים. על פי הפרסום, מדובר ביותר ממחצית מתוך כ-850 שיגורים שבוצעו לעבר ישראל.

חלקי יירוט ופצצות מצרר נפלו אחר הצהריים בכמה מקומות באזור המרכז, בין השאר ברמת גן ובפתח תקווה, שם נפצעו קל אב ושני בניו שלא שהו במרחב מוגן.

מוקדם יותר היום הותרו לפרסום שמותיהם של ירון ואילנה משה, בני זוג בשנות ה-70 לחייהם, שנהרגו לפנות בוקר ברמת גן. בני הזוג נפגעו בדירתם מטיל מצרר. מותם נקבע במקום.