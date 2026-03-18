אחמד מנסור, עיתונאי, מגיש טלוויזיה ומפיק מצרי בולט ואחד המנחים המוכרים והוותיקים ביותר ברשת אל-ג'זירה, משתאה מההצלחה האדירה של המודיעין הישראלי במערכה הצבאית נגד איראן.

בהודעה ברשת איקס כתב מנסור: "הפריצה המודיעינית הישראלית למשטר האיראני היא חסרת תקדים בהיסטוריה של הסכסוכים".

לדבריו, "ישראל לא מסתפקת בהגעה למנהיגים וחיסולם, אלא מאשרת את הידיעה זמן רב לפני איראן עצמה, כאילו יש לה מרגלים בכל פינה במדינה".

במבט לעתיד הוסיף מנסור ואמר, כי " מה שאני הכי חושש ממנו הוא שזה לא המצב רק באיראן, אלא בכל מדינות האזור - וכאן טמונה הקטסטרופה האמיתית הגדולה".

מנסור נחשב לאחד הסמלים הבולטים של העיתונות הערבית במשך יותר משני עשורים, ותוכניות הדגל שהוא מנחה ומפיק במסגרת ערוץ אל-ג’זירה זוכים לפופולריות גבוהה בקרב הציבור הערבי.

בחודשים שקדמו למתקפת השבעה באוקטובר שידר מנסור תוכנית מיוחדת שעסקה במשבר הפוליטי בישראל, והשלכותיו האפשריות על עצם קיומה של המדינה.

מנסור ציטט את דבריו של מייסד חמאס השייח’ אחמד יאסין שהתנבא בראיון איתו שסופה של ישראל יגיע בשנת 2027, והוא הביא ראיות תומכות לכך בהתבסס על אמירות של בכירים בישראל על הסכנה הקיימת לקיום המדינה, ו"המרד בצבא" לדבריו שהיה חסר תקדים בתולדות ישראל.