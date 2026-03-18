צה"ל תקף הערב (רביעי) ספינות של הצי האיראני בנמל בנדר אנזלי שבים הכספי.

מדובר בתקיפה חריגה ביותר שבוצעה במרחק של כ-1,300 ק"מ משטח ישראל, ומהווה את הפעם הראשונה בה צה"ל תוקף מטרות של הצי האיראני באופן ישיר. המבצע מצטרף לפעולות דומות שביצעה ארצות הברית במרחב ומסמן הרחבה משמעותית של זירת הלחימה מול איראן.

בנמל בנדר אנזלי שוכנת מפקדת הצי האיראני האחראית על מרחב הים הכספי. גורם ביטחוני בכיר התייחס לתקיפה ואמר כי מדובר באירוע דרמטי המשנה את כללי המשחק מול טהרן.

התקיפה מגיעה על רקע המשך שיגורי הטילים והכטב"מים לעבר ישראל, ומהווה מענה ישיר ליכולת הקרנת העוצמה של המשטר האיראני הרחק מגבולותיו.

מוקדם יותר היום רמז שר הביטחון על המהלך הצפוי כשאמר כי "במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות".