מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, פנה במכתב חריף לראשי רשויות ומנהיגי ציבור ביהודה ושומרון, בו ביקש מהם לצאת בגלוי נגד תופעת הפשיעה הלאומנית המבוצעת על ידי תושבים יהודים קיצוניים.

"לצערי, התופעה אינה מתקיימת בחלל ריק", כתב בלוט, "היא ניזונה גם מרוח גבית ציבורית. כאן נדרשת הנהגה ציבורית שמממשת את תפקידה ומשמיעה קול ברור".

במכתבו שטח האלוף את חומרת המצב, בציינו כי קבוצה אלימה של מפירי חוק פועלת בשטח בניגוד לחוקי המדינה ולערכי העם היהודי, כשהיא פוגעת באוכלוסייה פלסטינית שאינה מעורבת בטרור ויוצרת חיכוך יזום המסתיים לעיתים בפגיעות בנפש.

בלוט הזהיר כי כאשר כוחות הביטחון נדרשים להתערב, אותם גורמים אינם מהססים להפנות את האלימות גם כלפי חיילי צה"ל ושוטרים.

אלוף הפיקוד קרא למחנכים, רבנים והורים "לפקוח עיניים" ולא להיגרר אחר הצגת מציאות מסולפת ברשתות החברתיות המביאה אזרחים נורמטיביים לתמוך בפעילות בלתי חוקית. הוא הדגיש כי מעבר להיבט המוסרי, המשך המגמה מהווה סכנה אמיתית ליציבות הביטחונית ועלול להביא להסטת כוחות ומשאבים מהמשימה המרכזית של צה"ל במלחמה.