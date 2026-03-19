הירי מאיראן נמשך: עובד זר כבן 30 נהרג לפני חצות מפגיעת רסיסים של טיל איראני במושב עדנים שבשרון. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו.

בנוסף דווח על פגיעה בבית בג'לג'וליה. חמישה בני אדם נפצעו. ברמת אביב דווח על נפילה שגרמה לנזק ולפציעתו של אדם אחד באורח קל.

מוקדם יותר ספג בית ביישוב נטע פגיעה במטח שנורה לעבר אזור הדרום. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום גילו הרס רב. לוחמי האש ביצעו סריקה בבית כדי לוודא שאין בו לכודים וחילצו את בני המשפחה מהממ"ד שנותר שלם. לא דווח על נפגעים בגוף. אדם אחד שלקה בחרדה טופל על ידי גורמי הרפואה.

מוקדם יותר נורה מטח חריג של חיזבאללה מלבנון: אזעקות הופעלו בגליל, בשפלה ובעוטף עזה לאחר ירי של חיזבאללה מלבנון. מדובר בפעם הראשונה במלחמה שחיזבאללה ירה טיל ארוך טווח לעבר אזור העוטף.

רקטה אחת נפלה בקרית שמונה וגרמה לנזק משמעותי. שתי רקטות נוספות יורטו.