רשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית הודיעה הערב (רביעי) על השבתה גורפת של הטיסות מארצות הברית לנמל התעופה הבין-לאומי מונטריאול-פייר אליוט טרודו שבקנדה, זאת בשל חשד להימצאות פצצה.

על פי הודעת הרשות, הוחלט על "עצירת קרקע" של הטיסות בנמלי התעופה האמריקניים.

הנהלת נמל התעופה במונטריאול טרם מסרה תגובה רשמית לאירוע, ומקור האיום נמצא כעת תחת חקירה של גורמי הביטחון. השבתה זו מצטרפת לרצף של טלטלות שחווה ענף התעופה בצפון אמריקה בתקופה האחרונה.

בחודש ינואר גרמה סופת חורף עזה במזרח ארה"ב לביטולים נרחבים בטיסות של חברות אל-על, יונייטד ודלתא, ושיבשה את הקשר האווירי בין ישראל לארצות הברית.

מעבר לפגעי מזג האוויר, התעופה העולמית התמודדה בחודשים האחרונים גם עם משברים פוליטיים וטכניים. בחודש נובמבר הושבתו אלפי טיסות פנימיות בארה"ב בשל השבתת הממשל האמריקני, ובמקביל הודיעה יצרנית המטוסים "איירבוס" כי כ-6,000 מטוסי A320 זקוקים לעדכון תוכנה דחוף - הודעה שהובילה להשבתת ציים שלמים ברחבי העולם.