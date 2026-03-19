טיל מתפצל איראני שנורה לעבר דרום הארץ פגע הערב (רביעי) בסלון יופי באזור חברון, וגרם למותן של שלוש נשים ולפציעתן של חמש נוספות. ההרוגות הן בנות אותה משפחה.

בין הפצועות ילדה במצב קשה עד אנוש, אישה במצב קשה ועוד שלוש במצב בינוני.

בתוך כך מועצת יש"ע פרסמה הודעה חריפה המגנה את הניסיונות להפיץ מידע כוזב בנוגע לנסיבות מותן.

"הערבים ביו"ש טוענים כי הפגיעה נגרמה מטיל יירוט - זהו שקר גמור", נמסר ממועצת יש"ע. "הפגיעה התרחשה מפצצת מצרר איראנית. עדות לכך ניתן למצוא ביישוב ישראלי סמוך, שם אותרה נפילה של אותו ראש נפץ מתפצל בדיוק.

מדובר במאמץ של גורמים אנטי-ישראליים להפיץ עלילות דם נגד המתיישבים ומדינת ישראל בעולם", נמסר מטעם מועצת יש"ע.

הירי האיראני גרם לנזק רב למבנה במושב נטע, אך שם לא היו נפגעים. שלוש ההרוגות בבית עווא מצטרפות לאזרחית פלסטינית נוספת שנהרגה אתמול מטיל איראני בעת שנהגה באיחוד האמירויות.