ימים ספורים אחרי שהתפטר מתפקידו, בטענה כי ישראל גרמה לנשיא טראמפ לצאת למלחמה מול איראן ללא צורך אמיתי, רשת CBS מדווחת כי ג'ו קנט, ראש המרכז ללוחמה בטרור בארה"ב, נמצא תחת חקירת FBI בחשד להדלפת מידע מסווג.

בדיווח לא נמסר מהו המידע המסווג אותו הדליף לכאורה קנט, ולמי הוא העביר את המידע. ב-FBI סירבו לאשר את קיומה של חקירה נגדו.

הדיווח על החקירה נגד קנט מגיעה זמן קצר לאחר שהוא העניק ראיון ראשון מאז התפטרותו, לפרשן הימני קיצוני טאקר קרלסון, שהעביר גם הוא ביקורת חריפה על ישראל בחודשים האחרונים.

בראיון טען קנט כי קולות של מתנגדי המלחמה "הושתקו" במהלך קבלת תהליך ההחלטות על היציאה למלחמה מול איראן. "לא מעט מקבלי החלטות מרכזיים לא הורשו לבוא ולהביע את דעתם בפני הנשיא. לא היה דיון רציני", אמר.

הוא חזר על טענתו כי לא היה מידע על כך שאיראן קרובה להשיג נשק גרעיני או מהווה איום מיידי על ארה"ב, ועל כך שישראל שכנעה את טראמפ לצאת למלחמה מול איראן. "לא היה שום מודיעין שאמר 'האיראנים הולכים להשיק מתקפה גדולה. הם הולכים לבצע איזשהו פיגוע כמו 11 בספטמבר, פרל הארבור וכו', הם הולכים לתקוף אחד הבסיסים שלנו'. לא היה שום מידע מודיעיני כזה. הישראלים הניעו את ההחלטה לנקוט בפעולה הזו".