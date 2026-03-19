משפטם של שני אזרחים איראנים המואשמים בריגול עבור משטר האייתוללות ייפתח הבוקר (חמישי) בבית משפט בווסטמינסטר שבלונדון.

השניים, נמטאללה שהסוואני ואלירזה פאראסטי, מואשמים בניהול מעקבים ואיסוף מידע מודיעיני על מטרות ואנשים הקשורים לקהילה היהודית בבירת בריטניה.

על פי כתב האישום, בין החודשים יולי ואוגוסט בשנה שעברה, פעלו השניים בצפון פינצ'לי ואדג'וור - שכונות המזוהות עם אוכלוסייה יהודי.

משטרת המטרופולין ציינה כי "שירות המודיעין הזר" המוזכר בתיק הוא איראן, וכי הפעולות שבוצעו על ידי הנאשמים היו עלולות לסייע באופן ישיר למערך המודיעין של טהרן על אדמת בריטניה ולפגיעה ביהודים.

המעצרים בוצעו לפני כשבועיים בתום חקירה חסויה של היחידה ללוחמה בטרור בלונדון. שני חשודים נוספים בפרשה נחקרו ושוחררו.