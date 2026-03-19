תיעוד: חיסול מחבלים בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, תוך שהם מסבים אבדות כבדות לארגון הטרור חיזבאללה. ביממה האחרונה בלבד חוסלו יותר מ-20 מחבלים והושמדו עשרות מבנים צבאיים ששימשו כתשתיות טרור במרחב.

במהלך הפעילות אתמול (רביעי), זיהו לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני חוליות מחבלים חמושות בשני אירועים שונים. באחד מהם, ניסו המחבלים לשגר טילי נ"ט לעבר כוחותינו, אך הלוחמים הגיבו במהירות ובסגירת מעגל מדויקת חיסלו חמישה מחבלים במקום.

מיד לאחר מכן, חיל האוויר תקף וחיסל שלושה מחבלים נוספים שנמלטו מהזירה.

בנוסף לחיסול המחבלים, הכוחות הפועלים בשטח איתרו והחרימו כמות גדולה של אמצעי לחימה, בהם משגרי RPG, רקטות נ"ט, רובי ציד, תחמושת רבה וציוד צבאי לוגיסטי.