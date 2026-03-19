צפו: הסבתא שמסבירה את ישראל לעולם

במפגש שקיים השבוע שר הביטחון ישראל כ"ץ עם הנהגת מועצת בנימין, הציגה בפניו אליענה פסנטין, אם לשמונה ילדים וסבתא לארבעה נכדים את פעילותה כקצינת הסברה בפיקוד העורף ופיקוד המרכז במילואים.

היא סיפרה לשר כ"ץ כי הוא מקבלת פניות רבות באופן יומיומי מארצות הברית, כולל מחברי קונגרס, המבקשים להבין כיצד נראים החיים בישראל בצל המלחמה. "הפער בין האופן שבו נתפסת המציאות בחו"ל לבין חיי היום-יום בולט במיוחד", סיפרה. "מצד אחד יש אזעקות וטילים, ומצד שני החיים נמשכים - הילדים הולכים לבית הספר ואנשים ממשיכים לעבוד. כששואלים אותי על זכותנו לחיות כאן, התשובה שלי פשוטה: זה הבית שלנו".

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, הוסיף כי דבריה של פסנטין משקפים את העומק של המאבק הנוכחי. "עם ישראל חזר לארץ התנ"ך אחרי אלפי שנות גלות התושבים שלנו, מצעירים ועד סבתות, מגויסים ברוח ובמעשה כדי להגן על העם ולעזור לצה"ל לנצח במערכה ההיסטורית הזו".