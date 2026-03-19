אזרחים ישראלים רבים דיווחו הבוקר (חמישי) על קבלת הודעות "פישינג" איראניות למכשיריהם הניידים, במקביל למטחי הטילים שנורו מאיראן לעבר ישראל.

הודעות ההונאה, שנשלחו תחת זהות בדויה של פיקוד העורף, קראו לאזרחים להוריד אפליקציה חדשה שנועדה כביכול לסייע להם במהלך השהייה במרחב המוגן. בפועל, ההודעה כללה קישור זדוני שנועד להשתיל תוכנות ריגול ולשאוב מידע פרטי ורגיש המאוחסן בטלפון הנייד.

בנוסף לניסיונות הפריצה הדיגיטליים, ישראלים רבים קיבלו הודעות שנשלחו לכאורה בשם "משמרות המהפכה", ובהן מסרי איום בוטים וקריאות לעזוב את הארץ.

בעקבות המתקפה הנרחבת, חידד מערך הסייבר הלאומי את הנחיות ההגנה והבהיר באופן חד-משמעי כי פיקוד העורף אינו מפיץ קישורים להורדת אפליקציות באמצעות הודעות SMS.

"הציבור מתבקש שלא ללחוץ על קישורים מכתובות לא מוכרות, לא למסור פרטים אישיים בשום מקרה, ולהוריד אפליקציות רשמיות אך ורק מחנויות האפליקציות המוכרות", אמרו במערך הסייבר והדגישו כי במקרה של ספק, יש להסתמך על ערוצי המידע הרשמיים של צה"ל ופיקוד העורף בלבד.