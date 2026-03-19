הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באשדוד אישרה אתמול (רביעי) להפקדה תכנית מתאר לשכונה חדשה עם כ-2,000 יחידות דיור המותאמות לציבור החרדי, במסגרת פרויקט "גדות הנחל" בקרית חלוצים.

התכנית כוללת הגבלות בניה לגובה, שטחי ציבור נרחבים למוסדות חינוך ובתי כנסת, והתאמה של המרחב הציבורי למשפחות ברוכות ילדים.

אישור ההפקדה הוא התקדמות משמעותית בתהליך שמנוהל מזה מספר שנים על ידי ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי, יחד עם סגן ראש העיר וסיעת אגודת ישראל בראשות יחיאל וינגרטן. התכנית קודמה בשיתוף עם משרד השיכון עוד בתקופת כהונתו של יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת הרב יצחק גודלקנופף, כשר השיכון.

במתחם קרית חלוצים מתוכננות סך הכל כ-7,000 יחידות דיור, כאשר כ-5,000 מהן תלויות בהליכים פרוצדוראליים ממושכים יותר. ה-2,000 יחידות שאושרו להפקדה זמינות לתכנון באופן מיידי, והוחלט לקדמן במקביל כדי לא לעכב את שיווקן.

סגן ראש העיר ויושב ראש אגודת ישראל באשדוד, יחיאל וינגרטן, אמר: "אישור התכנית להפקדה הוא אבן דרך חשובה לציבור החרדי באשדוד ובכלל, שמצוקת הדיור מעיקה עליו יותר מכל מגזר אחר בארץ כפי שהוכח בדוחות מבקר המדינה".

הוא הוסיף כי "אני מודה לראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ולמהנדס העיר ד"ר איאד בלעום שמובילים את התכנית שלב אחר שלב. המלאכה עוד רבה ואנו נחושים להתמיד בה עד שנברך על המוגמר".

התכנית תעבור כעת שלב הפקדה פומבית, במסגרתו יוכל הציבור להגיש התנגדויות, לפני המשך ההליכים לקראת אישור סופי.