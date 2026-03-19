תא"ל (מיל') דדי שמחי, לשעבר רמ"ט פיקוד העורף, סבור כי ההישגים הצבאיים באיראן ישחקו בסופו של דבר את שרידות המשטר האיראני.

"אומרים שהבחירה היא בין אלטרנטיבות - לרוץ שנה למקלטים או שישחטו לך את הילדים, יערפו להם את הראש וישרפו אותם בממ"ד", פתח שמחי בראיון ל-103FM.

על פערי המיגון שנותרו בעורף אמר כי "עשו הרבה ממ"דים, אבל אני טוען שאחרי 7 באוקטובר אנחנו צריכים לחשוב האם השיטה למגן את עצמנו לדעת נכונה, או לעשות דברים אחרים - בואו נצא מהקופסה"

לדעת שמחי, היכולת של חיזבאללה כיום לאיים על העורף הישראלי, נמוכה משמעותית מבעבר. "לקחנו מהם יכולות של שנים. כמות הירי שחיזבאללה יורה עכשיו על מדינת ישראל קטנה מאוד לעומת כמויות הירי שחשבנו שהם ירו עלינו או ירו עלינו בשנים האחרונות. אני לא חושב שהכול ורוד, אבל אני מנסה להיכנס לפרופורציות".

הוא השווה בין יכולת האש הנוכחית של ארגון הטרור הלבנוני, לבין מה שהעורף ספג מידי חמאס ב-7 באוקטובר. "ירו עלינו בשש שעות 5,000 רקטות. תראו מה קורה היום - בסוף יש שכר לגבורה, לאומץ ולתכנונים שהצבא עושה. נכון, זה קשה ומורכב, וכל טיל מכניס מיליונים למקלטים אבל בואו נהיה הוגנים עם עצמנו, בואו נהיה הוגנים גם עם הצבא. הוא עשה דברים מדהימים, לכן הכמות היא עשרות מונים פחותה ממה שחשבנו שיהיה".

לדבריו "מדינת ישראל צריכה לייצר מצב שבו יותר לא יורים על היישובים בצפון, ולא להגיד 'שלום, אני שמח שאתם גרים פה, קחו ממ"ד במאה חמישים אלף שקל'. הרגלנו את עצמנו לדבר הזה. בעבר החלטנו להתמגן גם נגד איום כימי וכל בית בישראל בכל ממ"ד יש מסנן כימי גם לזה הרגלנו את עצמנו. אני אומר חברים די לא באבחה אחת ולא במכת גרזן אבל בואו נתחיל לחשוב אחרת. "הפתרון של הצפון לא יהיה למגן את הצפון, אלא הקמת אוניברסיטה בתל חי, הקמה של מפעלים והפיכה שלהם לאזור פטור ממע"מ - הפתרון לא יהיה במיגון".

לשאלה כיצד ניתן להביס את חיזבאללה - משיב שמחי "אני לא רוצה לכבוש את ביירות, ולכן אני חושב שצריך לאלץ את ממשלת לבנון להילחם בחיזבאללה. אופציה ראשונה לייצר להם מיליון פליטים שיעים בבירות שיאכלו להם את הראש ויחייבו אותם להילחם בחיזבאללה. האופציה השנייה היא להפציץ תשתיות. בואו נתחיל בשלב א'. נסביר לנשיא לבנון: 'בוא תתעשת על המדינה שלך אחת ולתמיד'".

על המערכה באיראן אמר "לא נראה לי שזה מסתבך. עובדים על פי תוכנית שהוכנה חודשים. גורעים להם יכולות שלא ישמשו אותם בשנים הקרובות. אני חושב שההישגים המצטברים יביאו את הקש שישבור את גב הגמל".