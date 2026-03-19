תפיסה חריגה: יותר מ-375 אלף ביצים מוברחות בחניון בבני ברק צילום: דוברות

בפעילות משותפת של אגף הפיקוח במועצה לענף הלול יחד עם השיטור העירוני בבני ברק, נתפסה הלילה (חמישי) בחניון תת-קרקעי בעיר כמות חריגה של ביצי מאכל שמקורן ברשות הפלסטינית - חלקן עם חותמות מזויפות וחלקן ללא חותמות כלל.

במהלך סריקה ראשונית שביצעו המפקחים במקום התגלו משטחים מפוזרים על פני שתי קומות החניון, וכן מחסן שבו נמצאו עשרות משטחים של קרטוני ביצים.

בסריקה יסודית נוספת אותר מחסן סגור נוסף שבו נמצאו משטחים נוספים של ביצים, כאשר סך הכול נתפסו 1,252 קרטונים על גבי 51 משטחים - ובהם 12,520 תבניות המכילות 375,600 ביצים.

בשל היקף התפיסה החריג, נדרשו כוחות הפיקוח להזמין במהלך הלילה ארבע משאיות לצורך פינוי כלל התוצרת להשמדה בהתאם לנהלים.

אורי דרזי, מנהל אגף הפיקוח במועצה לענף הלול, אמר כי "מדובר בכמות חריגה בהיקפה של ביצים מזויפות, מהגדולות שראינו, ובוודאי הגדולה ביותר שנתפסה במקום אחד. הכמות האדירה והאופן שבו הוסתרה בחניון תת-קרקעי מעידים על ניסיון שיטתי להחדיר לשוק ביצים שאינן מפוקחות, חלקן אף ללא כל סימון או עם חותמות מזויפות, באופן שמייצר סיכון ממשי לבריאות הציבור".