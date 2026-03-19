צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של חיל האוויר במשמרות המהפכה ולהרחיב את העליונות האווירית במערב איראן.

אתמול (רביעי), בהכוונה מודיעינית מדויקת בזמן אמת, כלי טיס של חיל האוויר זיהה ותקף מסוק מסוג "MI-17" בשדה התעופה "סנדאג'" שבהמאדן.

אתמול תקף חיל האוויר ספינות של הצי האיראני בנמל בנדר אנזלי שבים הכספי. מדובר בתקיפה חריגה ביותר שבוצעה במרחק של כ-1,300 ק"מ משטח ישראל, ומהווה את הפעם הראשונה בה צה"ל תוקף מטרות של הצי האיראני באופן ישיר.

בנמל בנדר אנזלי שוכנת מפקדת הצי האיראני האחראית על מרחב הים הכספי. גורם ביטחוני בכיר התייחס לתקיפה ואמר כי מדובר באירוע דרמטי המשנה את כללי המשחק מול טהרן.