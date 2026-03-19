משפחות גרעיני ההתיישבות יחד עם פעילים ומשפחות של תנועת נחלה הודיעו הבוקר (חמישי) על ההחלטה לקיים ליל סדר חגיגי בגבול עזה.

בתנועה אומרים כי האירוע, ייערך בסימן הודיה על הניסים הגדולים במלחמה מול איראן ובתפילה להצלחת הלוחמים בכל החזיתות, מתוך דרישה להפוך את הניצחון הצבאי למציאות של התיישבות יהודית קבועה בחבל עזה ובלבנון.

דניאלה וייס, יו"ר נחלה, הצהירה כי "זוהי שעת רצון היסטורית לעם ישראל. דווקא עכשיו, כשהעיניים נשואות אל המערכה הכוללת, חובה עלינו תוך חיזוק ממשלת ישראל, להרחיב את גבולות ארצנו. הכוח שאנו מגלים מול אויבינו מרחוק חייב להיתרגם לבנייה והתיישבות מקרוב - בלבנון ובעזה, ועריכת ליל סדר בעזה הוא מענה נכון המדויק בימים אלו".

תחיה חיים, רכזת גרעיני ההתיישבות של עזה, הוסיפה "משפחות גרעיני ההתיישבות יחד עם גרעין חלוצי עזה המתגורר סמוך לגבול, ממשיכות את המסורת של פריצת הדרך להתיישבות דרך ליל הסדר. כפי שפרצנו את הדרך לחידוש היישוב היהודי בחברון בליל הסדר ההיסטורי בבית הדסה, וכפי שעשינו זאת בלילות הסדר הבלתי נשכח בצומת תפוח בדרך לאביתר - כך אנו עושים זאת השנה בגבול עזה. אנו קוראים לציבור להיות שותף ברגע היסטורי נוסף בדרך למימוש החזון הציוני".