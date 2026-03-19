החורף הישראלי חזר. אחרי תקופה ארוכה של מזג אוויר חמים ויבש, סוף השבוע הקרוב צפוי להפתיע עם גשמים חזקים, שיטפונות.

לאחר סדרת גשמים חזקים שנעצרו אתמול בדרום הארץ, כעת אנו מתמודדים עם סופה חדשה שעשויה לשנות את תמונת מזג האוויר באופן דרמטי.

אתמול, המשטרה נאלצה לסגור מספר כבישים, בהם כביש 90 לכיוון אילת, כביש 40 במרכז הנגב, וכביש 12 מאילת לנאות סמדר, בעקבות סכנות שיטפונות.

בסדום נמדדו 17 מ"מ גשם תוך שעות בודדות, ובחצבה ובבית הערבה כמות הגשם הייתה אף גבוהה יותר. אך החלק החם של הסיפור כבר מאחורינו - מה שמגיע כעת הוא מזג האוויר החורפי האמיתי.

היום, יום חמישי, תחול ירידה ניכרת במעלות חום, וגשם מקומי יתחיל בצפון ובמזרח הארץ. בשעות אחר הצהריים והערב, הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ ולדרום, עם סופות רעמים ובחלק מהמקרים גם ברד. לקראת הלילה צפויה סערה של ממש, בעיקר באזורים הפנימיים וההרים, ובחרמון השלג צפוי לחזור.

מחר תחול ירידה נוספת במעלות החום, והגשם יימשך בצפון הארץ ויתפשט בהדרגה למרכז. בשעות הערב והלילה צפוי גשם נוסף, ובחרמון שוב יתכנס שלג.

בשבת צפוי להרגיש כמו חודש ינואר - גשמים רבים שיתפשטו לאורכה ולרוחבה של הארץ, עם סופות רעמים ובחלק מהמקרים גם ברד. הצפי לשיטפונות בנחלי המזרח עדיין בתוקף.

ביום ראשון, הגשמים יימשכו לפרקים בצפון ובמרכז, וביום שני תחול התחממות קלה, אך הגשם לא יפסק. בשני צפוי גשם מקומי ברחבי הארץ, בעיקר בדרום.