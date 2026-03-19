השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר תקף במהלך ישיבת הקבינט שנערכה אמש, את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט לאחר פינוי מספר מאחזים - תוך שהוא מודה שההוראה לפינוי הגיעה מראש הממשלה.

במהלך הישיבה, אמר הרמטכ"ל זמיר כי יש עלייה גדולה בפשיעה הלאומנית מצד יהודים. "זרקו אבנים על ערבים וגם חייל צה"ל נפגע מאבן שזרקו עליו. צריך לעצור את זה".

בן גביר הגיב לדברי הרמטכ"ל והדגיש כי הוא מתנגד לכל אלימות נגד חיילי צה"ל: "מי שזורק אבנים על חיילים צריך לכסח אותו, צה"ל זה אנחנו, גם הבן שלי בלבנון כעת".

הוא תקף את האלוף תוך שהוא מגלה שההוראה לפינוי המאחזים מגיעה מראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו. "אלוף פיקוד המרכז מתנהל כמו פיל בחנות חרסינה. ראש הממשלה סיכם לפנות רק מאחזים שיש בהם אלימות, ומה עושה האלוף? מפנה מאחז של דניאלה וייס שרק מברכת חיילים ואוהבת אותם".