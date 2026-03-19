הרב לוזון צילום: באדיבות

לפני כ־25 שנה פגע פצמ"ר ישירות בבית משפחת לוזון בכפר דרום. הפגיעה הייתה בסלון הבית, אך באורח נס כל בני המשפחה ניצלו ללא פגע.

לאחר הגירוש מגוש קטיף, הקים הרב ניסים לוזון יחד עם משפחתו את ביתם מחדש ביישוב נטע שבנגב המערבי, מתוך בחירה להמשיך ולהיאחז בארץ ישראל ולהקים מחדש את חייהם.

אתמול חוותה המשפחה אירוע דומה - הפעם בדור הבא. אלירז, בתו של הרב לוזון, חגגה את יום הולדתה ה־30. יחד עם בעלה, ארז לבית מזרחי, הקימה גם היא את ביתה ביישוב נטע. במהלך היום נפל טיל מצרר על ביתם והרס אותו, אך גם הפעם - בחסדי שמים - לא היו נפגעים בנפש.

הבוקר שיתף הרב ניסים לוזון בתחושותיו ואמר: "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. אנחנו נמצאים בחצר של הרב ויסרוזן, שהיה נציג ציבור בכפר דרום ודאג להעביר אותנו ליישוב חדש בארץ ישראל - נטע. אנחנו ממשיכים גם כאן לתקוע שורשים. הבת שלי הייתה אתמול בת 30, וכשהייתה בת 5 נפל לנו פצמ"ר בסלון - אמנם קטן, אבל אותו רעיון של פצצה בתוך הבית. אנחנו, ברוך ה', ממשיכים, בונים - לא נישבר ולא נוותר. ניסים ניסים - כולם יצאו בריאים ושלמים."