חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרב אליעזר שמחה וייס, פנה לרבנים הראשיים לישראל בבקשה לכנס בדחיפות את מועצת הרבנות הראשית לדיון בסוגיית שילוב לוחמות ביחידות שריון הפועלות בשטח אויב.

במכתבו ציין כי שילוב לוחמות ביחידות אלו מעורר שאלות מהותיות, בשל מציאות שבה חיילים וחיילות שוהים יחד בתנאים של קרבה פיזית קיצונית, בתוך מרחב סגור וללא אפשרות תנועה או יציאה, לרבות בכלי רכב מסוג רק"ם במהלך המלחמה.

עוד הדגיש כי, "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך... והיה מחניך קדוש", וציין כי אין מדובר רק בשאלה דתית, אלא גם בעקרון אנושי בסיסי הנוגע לזכותו של כל אדם לשמור על גבולותיו האישיים ולא להימצא במצב של קרבה כפויה ואינטנסיבית שאין ממנו מוצא.

הרב וייס הדגיש כי עבור חיילים שומרי מצוות מדובר בחובה הלכתית מחייבת, אך מעבר לכך מדובר בסוגיה הנוגעת לכלל המשרתים בצה"ל, ללא הבדל, וכן משליכה על תחושת הביטחון האישי ויכולת התפקוד.

עוד כתב כי השלכות הנושא חורגות מעבר לשדה הקרב ונוגעות לכל בית בישראל, לנשים השולחות את בעליהן לשירות צבאי ולבעלים השולחים את נשותיהם לשירות, תוך העלאת שאלות של אחריות מוסרית ואמון הציבור.

הרב וייס קרא לדרוש מהרב הצבאי הראשי להציג תמונת מצב מלאה בפני חברי המועצה באשר לשמירת קדושת המחנה, ולפרט את ההסדרים הקיימים או הנדרשים לשמירה על כבוד האדם, גבולות אישיים ואורח חיים התואם את ערכי החיילים.

בסיום מכתבו ציין כי לא ייתכן שיתקבלו החלטות בעלות השלכות רחבות ללא דיון מעמיק ואחריות ציבורית, וקרא לכינוס מיידי של המועצה ולבחינה יסודית של הסוגיה.