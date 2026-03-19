ברחבי הארץ התקיימו הבוקר (ה') מעמדי ברכת האילנות בהשתתפות רבני הציונות הדתית ותלמידי ישיבות.

בישיבת ההסדר בעכו השתתפו תלמידי הישיבה במעמד יחד עם ראש הישיבה, הרב יוסי שטרן. המשתתפים בירכו על האילנות הפורחים בהתאם למסורת הנהוגה בתקופה זו.

בישיבת שבי שומרון שרו בקול את הברכות של ברכת האילנות, נוסף לשירת 'שערי שמיים פתח'.

בראשון לציון התקיים מעמד נוסף בהשתתפות ראש הישיבה הרב שלמה לוי ותלמידי הישיבה, אשר נטלו חלק פעיל בברכה באווירה חגיגית. גם כאן הודגשה משמעות ההתחדשות שבטבע בתקופה זו של השנה.

בחצר משפחת הלוי בשכונת קרית משה נערכה ברכת האילנות בהשתתפות הרב יוסף אליהו ואחיו, הרב שמואל אליהו, במקום בו נהג אביהם הרב מרדכי אליהו זצ"ל לברך בשנים עברו. המעמד נשא אופי של המשכיות ושימור מסורת משפחתית.

בישיבת בית אל השתתף הרב זלמן ברוך מלמד יחד עם תלמידיו בברכת האילנות. תלמידי הישיבה נטלו חלק במעמד.