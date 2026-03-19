1. יהודי אחד, עני מרוד, חי בכפר סמוך לעיר חלם. משהציקה לו בטנו, לקח את סוסו הזקן, תחב לכיסו מספר מטבעות זהב מן המחבוא שבו אגר את הנדוניה של בתו, ויצא לחפש מזלו בעיר חלם. לפנות בוקר העמיד את סוסו בשוק, פיזר לרגליו את מטבעות הזהב וחיכה שתקיץ העיר משנתה. עד מהרה יצאו החלמאים בדרכם לבית הכנסת לתפילת שחרית.

ראו החלמאים ושאלו את הכפרי: מניין המטבעות המוזהבים הללו? השיב להם: את אלה זורר סוסי מנחיריו. אני נותן לו מספוא וכשהוא מתעטש נפלטות ארצה מטבעות זהב. פשטה השמועה על סוס הפלאים, והואיל וקופת הקהל החלמאית היתה ריקה, החליטו שבעת טובי העיר לקנות את הסוס המופלא, לאספקת מטבעות לפרנסת הקהילה. שילמו החלמאים הון עתק - ומאז עודם מחכים למטבעות הזהב.

2. מדינת ישראל 2026 איננה חלם, אבל נוהגת כמו במדינת חלם ההיא, רק ממש ממש הפוך: החלמאים השוטים הם הציבור היצרני במדינה, אותם אזרחים שלא רק נושאים על גבם את עול כלכלתה אלא גם את עול בטחונה (ההולך ומכביד מיום ליום, מחמת מצוקת כוח אדם וההכרח בגיוס חוזר ונשנה לשירות מילואים מפרך), שמקצים מקופת מדינתם הנלחמת על חייה, במסגרת הכספים הקואליציונים, כשני מיליארד שקל לטובת המגזר המשתמט, ובהם הקצאת 1.56 מיליארד שקל לישיבות המשתמטים (כולל ל'ישיבות' מפוברקות 'לנושרים', שכל תכליתן - שיא האבסורד!!! - למנוע את גיוס הנושרים); ו-107 מיליון שקל לרשתות החינוך המפלגתיות של ש"ס ושל דגל התורה, שבזות ללימודי ליבה; ולמוסדות הפטור האנטי־ציוניים, שמהם יוצאים שירי הנאצה 'ובשלטון הכופרים אין אנו מאמינים' וסיסמאות הכפירה הנוראה בתורת משה: 'נמות ולא נתגייס'.

הבנתם את גודל החלמאות? - מדינת ישראל מתחזקת בכספה את החותרים תחת ביטחונה, אלה הבזים לה, המחרפים ומגדפים אותה. להבדיל מיליוני הבדלות, האם זה לא מזכיר את המימון שהזרימה המדינה לחמאס וששימש לחפירת מינהרות הטרור בעזה (וכמובן שאין שום דימיון אחר בין המשל לנמשל)?

ואילו את דמות הכפרי המתוחכם, שהצליח להונות בגדול את הסכלים של חלם, משחקים העסקנים החרדים. הם מצליחים למכור לנו שוב ושוב לא סוס מופלא אלא דרישה חד משמעית לדמי פרוטקשן לטובת המגזר המשתמט, בשווי של מיליונים. במדינה מתוקנת הם מזמן היו יושבים בכלא בעוון סחיטה באיומים: "לא תאשר לי מיליארדים - לא תהיה לך קואליציה".

3. ומה עם המלחמה החיונית להצלת עם ישראל ממזימותיו הנאציות של הצורר האיסלמיסטי הקנאי שמקיף אותנו בטבעת אש?

"הו, הו, ציונים יקרים", ישיבו חרדים לא מעטים (לא כולם; בהחלט יש ביניהם 'אנוסים' אוהבי המדינה והעם עד כלות). "זו לא בעיה שלנו. לא אנחנו הקמנו את המדינה. עוד לא הבנתם שרק אתם תתמודדו עם התוצאות?"

ואחרים, חצופים יותר מקרב מקבלי דמי הפרוטקשן, אפילו אינם מוכנים ליישם את חובת המינימום של הכרת הטוב, כלפי המדינה שמשחררת אותם משירות להגנתה ומטביעה אותם בים של כספי עתק קואליציוניים. חצופים אלה מבטאים בריש גלי, מול מצלמות הטלוויזיה, את איבתם התהומית למדינה ותפילתם לתבוסתה. "שתמותו במילואים", איחל ג'ינג'י נאלח לעם ישראל מול מצלמות הטלוויזיה. וקנאי בזוי אחר אמר למצלמה: "אני מתפלל שתמותו. כך תזכו לגאולה" (עפ"ל - עפרא לפיהם). להם, ודווקא להם - מעשה חלמאי מובהק! - מחלקת המדינה כספי עתק בתמורה לקללות הנמרצות לחורבנה (עפ"ל).

תגידו אתם, זה לא חלם, לממן את החותרים תחתיה, את חופרי המחילות שמכרסמות את יסודותיה?

4. הכספים הקואליציוניים לטובת ישיבות ומוסדות החינוך של המשתמטים, מגיעים מתקציב המדינה, שחלקו ממומן בידי ההיטקיסטים המזרימים לקופה מיסי עתק. רק בימים אלה התעשרה קופת המדינה במסים בסך 10 מיליארד דולר שקיבלה מידי קבוצת הייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, אשר מכרו בעיסקת האקזיט הגדולה במדינה, את חברת ויז (WIZ) שהקימו במו ידיהם, לגוגל העולמית, תמורת 32 מיליארד דולר.

וזה גודל האבסורד: מתוך ה-32 מיליארד יגיעו 10 מיליארד לתקציב המדינה וישמשו למימון מוסדות חינוך חרדיים נטולי לימודי ליבה, כדי ש...לא יצמחו לנו עוד אסף רפפורטים חדשים. לא חלם?

5.מדיניות החלם הישראלית אינה נוגעת רק לתחומי מימון ועידוד הבטלה והבורות במגזר החרדי. בכל מקום בו תשליך אבן במדינת חלם, היא תיפול על מעשה חלמאות משווע. השבוע נתקלנו במכתבה המתמיה של ח"כ מיכל וולדיגר לשרי הממשלה ובו היא חושפת תופעה מבהילה ומבחילה: מדינת ישראל מציעה למחבלים עמלקיים טיפולי חינם לשימור הפוריות - הליך שפרט למחירו הבלתי מוסרי, אמור לעלות למשלם המסים אלפי שקלים לשימור המנות המוקפאות לטובת צמיחת דור המחבלים הבא.

"לא יעלה על הדעת", כותבת ח"כ וולדיגר, "שבזמן ששמם של לוחמינו הגיבורים נשפך בשדות הקרב, מציעה מערכת הבריאות טיפולים שנועדו לאפשר צאצאים לרוצחים ארורים שמטרת חייהם היא השמדת המדינה". ח"כ וולדיגר מוסיפה את המובן מאליו, שהדרך ממדבר העמים אל הארץ המובטחת מלווה תמיד בציווי "תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח".

היש אבסורד גדול מזה, שמדינת ישראל, שלהשמדתה מייחלים המחבלים שאימצו את הנאציזם המפלצתי, תשקיע משאבים מכספי אזרחיה כדי לשמר את 'זכותם', להנחיל לעולם צאצאים בדמותם כצלמם שימשיכו בדרכם התפלצתית של אבותיהם? או כפי שהתנסח בזעם מוצדק משה פייגלין: "מדינת ישראל, במקום למחות את זכר עמלק, שבא הנה כדי לשחוט את כולנו, נוהגת בהיפוך מוחלט של הצדק כדי לשמר את זרעו".

אז תגידו אותם, לא חלם בריבוע?

6. החלמאות שולטת על חיינו, אולי מכוח הרקב של הפרוגרס העולמי, כמעט בכל תחומי חייה של מדינת חלם. רק בחלם מסוגלת היתה הפרקליטות הצבאית לשפוך את דמם של לוחמי 'כוח 100' ולהרשיעם בפרשת שדה תימן, בהיעדר הוכחות של ממש, זולת סרטון מטושטש להדהים ממצלמות האבטחה. רק בחלם הופכת הוקעת לוחמים, ללא הוכחות של ממש, למפגן שקרי של עליונות מוסרית לכאורה, שבמהותה הינה ירידה אל שפל המדרגה אל תהומות הניוון המוסרי והפרוגרס השמאלני העויין בבסיסו את מדינת היהודים, אשר הפך, ברוב שפלותו, את המונח 'ציונות' למילת גידוף איומה ונוראה שאין נמוך ממנה.

7. פעם, בילדותנו, חשבנו שהציונות ניתקה את העם היהודי מתפיסות העולם החלמאיות. אבל מסתבר - ואלה רק דוגמאות שעל קצה המזלג - שמדינת חלם חיה ובועטת, כאן ועכשיו.