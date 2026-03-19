הרב דוד לנקרי, רב קהילת "שמש ומגן" בכוכב יעקב, קיבל לאחרונה מכתב מיואל משאש, בנו של הרב שלום משאש זצ"ל, זאת בעקבות שאלה שהפנה אליו בנושא מנהגי אביו בליל הסדר ובשבת.

במכתב מפרט משאש את מנהגי אביו ומעיד, "לכבוד הרב דוד לנקרי, אני יואל משאש, הבן של הרב שלום משאש זצ"ל מעיד שמור אבי זצ"ל בליל הסדר היה מברך מוציא מצה ומחלק לכל אחד מבני הבית חתיכת מצה. מעולם אבא לא שקל או מדד את המצה".

בנוסף, מעיד יואל על מנהגי אביו בשבת. "בליל שבת אבא זצ"ל היה שותה את כוס היין של הקידוש בעמידה וכן את הברכות לפני המוציא, אבא היה מברך וטועם בעמידה".