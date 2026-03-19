סא"ל במיל' עו"ד מוריס הירש, לשעבר התובע הצבאי ביהודה ושומרון, מתייחס בראיון לערוץ 7 לעמדת הפלסטינים ביחס לעימות בין איראן לישראל. לדבריו, הפלסטינים פועלים מתוך שיקולים אינטרסנטיים ומגלים גמישות בעמדותיהם בהתאם למקורות התמיכה הכלכלית.

הירש ציין כי הפלסטינים מגנים את איראן כאשר מדובר במדינות ערב התומכות בהם, אך נמנעים מגינוי כאשר איראן תוקפת את ישראל, ואמר, "הפלסטינים לא באמת מגנים את האיראנים למה?". לדבריו, גם כאשר נפגעים פלסטינים מירי איראני, מופנית הביקורת כלפי ישראל.

עוד הוסיף כי הרקע לכך נעוץ בתמיכה ההיסטורית של איראן בפלסטינים, ואמר, "מי הביא להם את התחמושת ואת כל הנשקים". לדבריו, לאורך השנים הועברו אמצעי לחימה בהיקפים משמעותיים מהרפובליקה האסלאמית לגורמים פלסטיניים.

בהמשך התייחס הירש לנתונים הדמוגרפיים שמפרסמת הרשות הפלסטינית וטען כי הם אינם אמינים, ואמר, "הם מציעים מספרים שלא קשורים לשום דבר". לדבריו, קיימים פערים בין נתונים רשמיים לבין נתונים המתפרסמים בהקשרים שונים.

בנוסף, התייחס לקידום חקיקה להעמדת מחבלי השבעה באוקטובר לדין וציין כי קיימת הסכמה רחבה בזירה הפוליטית, ואמר, "יש הסכמות די רחבות בין האופוזיציה לבין הקואליציה". לדבריו, המטרה היא לקדם הליך משפטי מקצועי ללא שיקולים פוליטיים.

הירש הוסיף כי גורמים משפטיים וצבאיים פועלים בשיתוף פעולה לקידום ההליך, וציין כי ישראל צפויה להתמודד עם ביקורת בינלאומית, אך לדבריו יש להתמקד בניהול הליך משפטי תקין, ואמר, "אנחנו נחטוף ביקורת לא משנה מה, זה לא מעניין אותם מה אנחנו עושים העיקר לבקר".