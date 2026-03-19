תושב מזרח ירושלים, כבן 29, נעצר כשהוא מחופש לחרדי בחשד לביצוע גניבות ופריצות באזור מרכז העיר.

אתמול (רביעי) בשעות הבוקר המוקדמות, התקבל דיווח במשטרה אודות גניבת ציוד מחשוב, מחנות בשכונת מעלות דפנה. שעות ספורות לאחר מכן, בשעות אחר הצהריים, הבחינו אזרחים בחשוד לבוש כחרדי שעורר את חשדם והזעיקו את השוטרים שעצרו אותו.

בחקירת החשוד התברר כי הוא הגיע למקום עם רכב הנושא לוחיות זיהוי שזויפו וחשוד כגנוב. בחיפוש שנערך ברכב ועל גופו, נתפסו כלי פריצה, אופניים חשמליים וציוד נוסף החשוד כגנוב.

בית משפט השלום בירושלים הורה להמשיך להחזיק את החשוד במעצר כדי לאפשר למצות את החקירה.