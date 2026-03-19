היסטוריה בשומרון: היישוב חומש חובר הבוקר לחשמל חברת החשמל

למעלה משני עשורים לאחר פינוי היישוב במסגרת תוכנית ההתנתקות בשנת 2005, נרשם הבוקר (חמישי) רגע היסטורי בשומרון כאשר היישוב חומש חובר מחדש לרשת החשמל הארצית של מדינת ישראל.

צוותים של חברת החשמל, בליווי כוחות ביטחון, השלימו את עבודות התשתית והעלו את המפסק שהעניק ליישוב חיבור קבוע ויציב לאנרגיה.

מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר שסייר במקום בחודש שעבר כדי לעמוד על ביצוע העבודות ואיכותן אמר היום כי "חברת החשמל מחויבת לספק שירות איכותי ואמין לכל אזרחי המדינה, בכל יישוב שהגדירה המדינה. חיבור חומש לרשת הארצית הוא חלק מהחובה המקצועית והערכית שלנו לדאוג לתשתיות חיוניות. חשמל הוא לא מותרות, אלא זכות בסיסית של כל אדם במאה ה-21"