בצל 'שאגת הארי', הביטוח הלאומי פרסם היום (חמישי) נתונים מקיפים על פרופיל משרתי המילואים בישראל, הכוללים היבטים תעסוקתיים, משפחתיים ודמוגרפיים.

הנתונים מציגים את מצבם של הנקראים לצווי מילואים ואת השתלבותם בחברה ובשוק העבודה.

מרבית משרתי המילואים משולבים בשוק העבודה, כאשר 65% מהם שכירים, 8% עצמאים ו-5% משלבים בין השניים. לצד זאת, 22% אינם מוגדרים כשכירים או עצמאים. נתוני השכר מצביעים כי 55% מהמשרתים משתכרים מעל השכר הממוצע במשק, 28% בין שכר המינימום לממוצע ו-17% מתחת לשכר המינימום.

בבחינת המצב המשפחתי עולה כי 53% מהמשרתים רווקים ו-43% נשואים, בעוד 3% גרושים ו-1% מוגדרים כידועים בציבור. עוד עולה כי ל-37% מהמשרתים יש ילדים עד גיל 18, כאשר ל-89% מההורים יש ילדים עד גיל 12.

הפילוח הדמוגרפי מצביע על כך ש-80% מהמשרתים הם גברים ו-20% נשים. קבוצת הגיל המרכזית היא בני 22-34, המהווים 62% מכלל המשרתים, לצד 21% בגילי 35-44, 12% בגילי 45-66 ו-5% צעירים בני 19-21.