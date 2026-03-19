בזמן שהעולם כבר התרגל לדיווחים על חילופי אש באוקראינה, באודסה נרשם רגע אחד מרגש שהצליח להשכיח, ולו לשעות ספורות, את אימת המלחמה.

אברהם, ילד שסיפור חייו שזור בסיפורו של בית היתומים היהודי "משפחה אוקראינה", חגג את בר המצווה שלו באירוע שהפך למפגן עוצמתי של תקווה ואמונה.

סיפורו של אברהם מתחיל לפני 13 שנה, כשננטש והגיע לפתח מוסדות הקהילה כשהוא בן 11 יום בלבד. מאז, בית היתומים הפך עבורו למשפחה היחידה שהכיר. השבוע, כשהוא לבוש בגדי חג ועוטה תפילין לראשונה, הוא עמד במרכזו של אולם אירועים מפואר באודסה, מוקף במאות חברים, מחנכים ואנשי קהילה שבאו לחלוק כבוד לילד שגדל מול עיניהם.

בעוד מחוץ לאולם נשמעו הדי המלחמה, בפנים רקדו 124 ילדי בית היתומים ושרו שירי אמונה. "אברהם הוא נער שחוגג מצוות - אבל לא רק", אמר אחד ממחנכיו בהתרגשות, "הוא עדות אותנטית לכך שגם כשהעולם מסביב בוער, אנחנו ממשיכים לבנות ולגדל דור עתיד".

הרב אברהם וולף, רבה הראשי של אודסה ודרום אוקראינה, יחד עם רעייתו הרבנית חיה, מלווים את אברהם מאותו יום גורלי שבו הגיע כתינוק. עבורם, האירוע הזה הוא סגירת מעגל אישית ולאומית כאחד. "כשילד מגיע אלינו בגיל 11 יום וגדל כאן עד לבר מצווה בתוך מציאות של מלחמה ואי-ודאות - זה נס", אמרו בני הזוג וולף. "לראות אותו עומד שם, מלא שמחה, זו הברכה הכי גדולה שיכולנו לבקש".

רגע השיא של הערב נרשם כאשר חתן בר המצווה נשא תפילה מיוחדת. אברהם, שחייו עוצבו בין קירות בית היתומים באודסה, ביקש לנצל את המעמד כדי להתפלל לשלום ולניצחון - לא רק עבור המדינה בה גדל, אוקראינה, אלא גם עבור מדינת ישראל וחיילי צה"ל.