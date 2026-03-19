הרב דוד סתיו: "יודעים להגיע לטהראן, אבל לא למגן את הצפון?" טור מצולם לערוץ "משב"

ביקורת נוקבת מצד יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, על המחדל המתמשך במיגון יישובי הצפון. בטור מצולם שפורסם בערוץ "משב", הציב הרב משוואה מוסרית והלכתית נחרצת, לפיה חובת המדינה להגן על חיי אזרחיה קודמת לכל חלוקה תקציבית או סדר יום פוליטי.

הוא תמה על הפער הבלתי נפס בין העוצמה הצבאית ההתקפית של ישראל לבין חוסר היכולת לספק הגנה בסיסית לחלק מהתושבים החיים תחת איום מתמיד בגבול לבנון.

"אנחנו יודעים להגיע לטהראן ויודעים לעשות כל כך הרבה דברים, ולמגן את התושבים האלה אנחנו לא מסוגלים?", תהה הרב סתיו.

הוא תיאר את המציאות הבלתי אפשרית של תושבי קו העימות. "במשך שנים רבות הם מתלוננים שאין להם מיגון. זמן ההתרעה שלהם הוא אפס. הם נתונים במשך 24/7 להתקפות, בלי דקה או שתיים להתארגן.זה בסך הכל מיגון, זה לא משהו שאנחנו לא יודעים לעשות. לא יכול להיות שמדינת ישראל עומדת שאננה כשמאות אלפי תושבים בסכנת חיים".

במישור הערכי - שלח הרב סתיו שלח מסר למקבלי ההחלטות. "זאת חייבת להיות צעקה גדולה. לפני כל תקציב אחר שמופנה לאיזה דבר חשוב - קודם כל למגן את תושבי הצפון. זוהי יהדות, פיקוח נפש דוחה לימוד תורה, דוחה שבת ודוחה כל דבר".