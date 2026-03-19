הוועדה לביטחון לאומי קיימה היום (חמישי) דיון ראשון בנושא הצעת חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון.

בדיון השתתפו השר ד"ר שלמה קרעי, השר לשעבר ח"כ מאיר פרוש, פרויקטור ההילולא יוסי דייטש, מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל שמעון אלבום, אנשי המקצוע במשרד ירושלים ומסורת ישראל ונציגי המשטרה, ומשרד התחבורה

יו"ר הוועדה, ח"כ צביקה פוגל, הדגיש כי "הילולת רשב"י בהר מירון היא אחד האירועים היהודיים והישראלים הגדולים ביותר במדינה. מאות אלפים מדי שנה מגיעים אל ההילולא והם מגיעים כדי להתפלל, לשיר, לרקוד ולשמוח. אנחנו לרגע לא שוכחים את האסון הכבד שהתרחש בהר שהביא למותם של 45 אנשים. אישור הוראת השעה שמונחת לפנינו תאפשר את יישום הלקחים של ועדת החקירה".

השר קרעי, האחראי על הילולת רשב"י במירון לשנת זו, הוסיף "הלוחמים שלנו בימים האלה יוצאים לקרב לקיום מלחמת מצווה. אנחנו מאוד מקווים שעד להילולא של רבי שמעון תשקוט הארץ בניצחון מוחץ על אויבנו. אבל גם אם אנחנו עדיין נהיה במצב מלחמתי, החוק שאנחנו מעבירים כאן מסדיר את אירועי ההילולא ומאפשר לחגוג תחת המגבלות המתבקשות. בחודש וחצי עד להילולא אנחנו נרחיב את הקיבולת של החניונים כך שכל מבקר שירצה להגיע יוכל לעשות זאת".

ח"כ מאיר פרוש, שהיה אחראי על ההילולא בשנים האחרונות, סיכם: "אני מאחל הצלחה רבה לשר שלמה קרעי שיהיה השנה השר האחראי. הצלחה שלנו תהיה הצלחה עבור כל עם ישראל. ממשלת ישראל משקיעה כספים רבים במתחמים השונים סביב קבר הרשב"י, אך עדיין יש צורך בהשקעות נוספות. אני מעריך מאוד את העקביות והמקצועיות של הוועדה והעומד בראשה ח"כ צביקה פוגל. אני יודע שמשרד ירושלים ומסורת ישראל עובד כל העת על ההיערכות להילולא וחשוב שזה יעשה באופן המיטבי".