פרופ' עמיר לרמן, מבכירי הקרדיולוגים בעולם וחוקר פורץ דרך בתחום מחלות הלב וכלי הדם, הלך לעולמו לאחרונה בגיל 69.

פרופ' לרמן גדל בתל אביב, היה נשוי לד"ר לילך לרמן, שעמה למד רפואה בטכניון. הוא הותיר אחריו שני ילדים - בן, רופא בניו יורק, ובת בשם שיר - וכן נכד ראשון, שנולד כשלושה שבועות בלבד לפני פטירתו.

לרמן פרסם קרוב ל-1,000 מאמרים מדעיים שעברו ביקורת עמיתים, אשר זכו לעשרות אלפי ציטוטים. בשנת 2024 הוענק לו התואר "חוקר מצטיין" של מאיו קליניק, כהוקרה על תרומתו המתמשכת למחקר, חדשנות והובלה מקצועית.

האיגוד הקרדיולוגי בישראל פרסם הודעת אבל מיוחדת, שאליה צורפו דברים שכתב פרופ' מיכאל גליקסון, מנהל מרכז הלב בשערי צדק ויו"ר המועצה הלאומית לקרדיולוגיה, לזכרו של פרופ' לרמן.

בהודעה צוין כי פרופ' לרמן "היה קרדיולוג בעל שם עולמי, חבר כבוד ואוהד מסור של האיגוד הקרדיולוגי וחבר אישי של רבים מאיתנו". עוד נכתב כי נפטר באופן פתאומי בארה"ב וכי "ניסיונות ההחייאה לא הצליחו. גורל נורא למי שהקדיש את כל חייו לבריאות הלב".